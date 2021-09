Sky lancia nuovo box Sky Q, più piccolo e si collega al wifi

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Sky lancia il nuovo box Sky Q, che non ha bisogno della parabola o dell'installazione da parte di un tecnico. Basta collegarlo alla propria connessione Internet, via wifi o via Lan - informa una nota -, e con pochi semplici step è possibile vedere subito l'offerta di contenuti Sky sulla TV di casa che si preferisce e avere l'on demand, la funzione restart che fa ripartire dall'inizio i film o le serie in onda e, in mobilità, Sky Go.

"Piccolo, leggero ed estremamente maneggevole - spiega Sky -, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere collegato al televisore in ogni stanza della casa, garantendo così la massima flessibilità e libertà di visione. Questo nuovo box via internet si affianca alla versione di Sky Q via satellite - che tra gli abbonati Sky è già stata scelta da oltre 2 milioni di famiglie - e permette di accedere immediatamente ai contenuti di Intrattenimento, cinema, sport, calcio e bambini di Sky e alle principali app, come Netflix, Disney Plus, Prime Video di Amazon, YouTube, YouTube Kids, Spotify e Mediaset Play, tutto in unico posto con i vantaggi del controllo vocale e dei suggerimenti personalizzati.

È inoltre pronto per la ricezione del nuovo digitale terrestre con lo standard DVB-T2 con un semplice collegamento all'antenna terrestre. Il nuovo Sky Q, sfruttando una lista canali ibrida che permette di combinare internet al digitale terrestre, garantisce sempre la massima qualità e stabilità di visione, in particolare degli eventi sportivi, anche nelle situazioni in cui la connessione risulti poco performante o instabile.

Per tutti i nuovi clienti, con l'offerta Prova Sky Q al prezzo di 9 euro per 30 giorni sarà inoltre possibile provare il nuovo box Sky Q. Coloro che aderiranno a "Prova Sky Q" riceveranno a casa in pochi giorni il nuovo box e potranno godersi l'intrattenimento di Sky e Netflix, il Cinema, lo Sport e i programmi del pacchetto Kids di Sky. Al termine dei 30 giorni, la visione si interromperà automaticamente e sarà possibile sottoscrivere un abbonamento ai pacchetti desiderati con profilo Sky Smart o Sky Open, oppure restituire il decoder Sky Q. (ANSA).