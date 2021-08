The White Lotus, la vita in un resort in nuova miniserie su Sky

Un paradisiaco resort hawaiano, ricco di segreti e ombre che si insinuano tra le vite dello staff e dei suoi ospiti, è la cornice di una delle novità Hbo più attese dell'estate televisiva, The white lotus, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su Now da lunedì 30 agosto alle 21.15. Creata, scritta e diretta da Mike White (Enlightened), The White Lotus, che è stata appena rinnovata per una seconda stagione, è una satira sociale sulle vicende di vari membri dello staff e di alcuni clienti dell'esclusivo resort che dà il titolo alla serie, seguiti durante una tumultuosa settimana in paradiso che cambierà per sempre le loro vite. Un affiatato cast corale, ricco di volti noti del piccolo e del grande schermo e guidato da Murray Bartlett (Looking) nei panni del manager del lussureggiante The White Lotus, è fra i punti di forza di questa comedy in sei episodi "sull'orlo di una crisi di nervi", a tinte decisamente black, che spinge molto sui lati più oscuri e nascosti dei suoi protagonisti e che non si lascia sfuggire alcuni momenti di critica sociale e culturale.

Al check-in nel resort una giovane coppia in luna di miele (Alexandra Daddario e Jake Lacy), una donna in lutto per la morte della madre (Jennifer Coolidge, La rivincita delle bionde, Una donna promettente, American Pie), una top manager - Connie Britton (Nashville, American Horror Story) - accompagnata da un marito di non altrettanto successo (Steve Zahn, The Good Lord Bird), dai loro figli adolescenti (Sydney Sweeney e Fred Echinger) e dalla migliore amica della figlia (Brittany O'Grady). In cerca di un tanto agognato relax a cinque stelle in quello che è un vero e proprio paradiso terrestre - la serie è stata girata per intero sull'isola di Maui, nell'arcipelago hawaiano - i vacanzieri vengono accolti dal resort manager e dalla responsabile dei servizi della spa della struttura, che presto si troveranno a dover provvedere ai capricci dei loro ospiti.

The White Lotus vede come produttori esecutivi lo stesso White insieme a David Bernad (Enlightened) e Nick Hall (We Are Who We Are). Mark Kamine è co-produttore esecutivo. (ANSA).