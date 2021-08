Tv: rivoluzione Dancing with the Stars, coppia stesso sesso

Rivoluzione a Dancing with the Stars (il format in Italia 'Ballando con le stelle). Per la prima volta nella sua storia, lo show in Usa che ha come protagoniste celebrities che ballano con ballerini professionisti, avrà sul palco una coppia di danzatori dello stesso sesso, in questo caso due donne. Jojo Siwa, cantante, attrice e youtuber statunitense si cimenterà in acrobazie di ballo con una ballerina professionista. Lo scorso gennaio la Siwa ha rivelato di far parte della comunità LGBTQ+.

La star ha detto di essere orgogliosa che la sua scelta di ballare con una donna infrange un muro che non è mai stato infranto prima. E' un messaggio inoltre per giovani i quali devono sentirsi liberi di ballare con chi vogliono. (ANSA).