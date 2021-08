Prime immagini dal set di Django con Schoenaerts e Lisa Vicari

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Matthias Schoenaerts nei panni dell'iconico Django, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il suo antagonista, Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth, e a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django. Sono state rilasciate le prime immagini dal set di Django, la serie originale Sky e Canal+ che rilegge liberamente e in chiave contemporanea l'omonimo classico western, le cui riprese sono in corso in Romania.

Il premiato attore Matthias Schoenaerts, acclamato per The Danish Girl, The Mustang, Bullhead - La vincente ascesa di Jacky, Un sapore di ruggine e ossa; Noomi Rapace, molto conosciuta per i suoi ruoli nei film Prometheus, Uomini che odiano le donne e Seven Sisters, così come per i film indipendenti Daisy Diamond e Lamb; mentre l'attore e fondatore della Silver Milk Productions Nicholas Pinnock, che è apparso sul grande schermo nei film The Last Tree e Dark Encounter, è conosciuto in tv per le serie Counterpart, Top Boy, Fortitude, Marcella e, più di recente, For Life; Lisa Vicari è invece famosa per le sue performances nel film Luna e, più di recente, nella popolare serie tv Dark.

Liberamente ispirata al classico di Sergio Corbucci, Django è completamente girata in inglese, in dieci episodi da sessanta minuti, prodotta per Sky Studios e Canal + da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e Canal+, in collaborazione con Odeon Fiction e StudioCanal Tv.

I primi episodi sono diretti da Francesca Comencini (Gomorra - la Serie), che è anche direttrice artistica della serie, mentre i seguenti episodi sono diretti da David Evans (Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (Romulus). Django è stata creata e scritta da Leonardo Fasoli (Gomorra - La Serie, ZeroZeroZero) e Maddalena Ravagli (Gomorra - La Serie), entrambi anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Due episodi sono stati scritti da Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt).

Realizzate col supporto del Governo della Romania, le riprese della serie sono attualmente in corso tra Racos, Bucharest e l'area del Danubio. (ANSA).