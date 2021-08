Peterson, la mia riunione famiglia con i personaggi di Up

A 12 anni dall'uscita di Up, uno dei capolavori dell'animazione Pixar/Disney (ha aperto il Festival di Cannes nel 2009 e ha vinto due Oscar nel 2010 come miglior film animato e per le migliori musiche, con candidature anche come miglior film, per la sceneggiatura originale e per il suono), l'ottuagenario Carl e il suo migliore amico, l'affettuosissimo e scatenato cane Dug, che grazie a uno speciale collare può parlare, tornano dal primo settembre su Disney+ nella miniserie di corti animati Una vita da Dug, firmata da Bob Peterson, già coregista, cosceneggiatore, oltre che voce di Dug nel film.

"Ha significato molto tornare a elaborare la storia di Up, è il film che preferisco in tutto il mio percorso" spiega all'ANSA Peterson che in quasi 30 anni alla Pixar ha lavorato in vari ruoli su quasi tutte le principali opere della casa di animazione, come i capitoli di Toy Story, Monsters, Cars, Gli Incredibili, Alla ricerca di Nemo (per il quale ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per la sceneggiatura), e fra gli altri, Ratatouille, Il viaggio di Arlo, Coco, Inside out, fino a Luca. "E' stata come una grande riunione di famiglia ritrovare questi personaggi che mancavano dalla mia vita da così tanto tempo, ne sono stato molto felice".

Reincontriamo Carl e Dug per una serie di nuove avventure e scoperte giornaliere vissute in una nuova casa. Ogni episodio (fra i titoli, Scoiattolo! Fiori, Cuccioli, Scienza, Olfatto) corrisponde a un percorso di conoscenza, fra buffi sogni (come uno paradisiaco, tra cliniche veterinarie chiuse, e una palla da tennis al posto del sole), incontri con nuovi e vecchi amici (Dennis incluso) e il filo rosso del profondissimo legame tra i due protagonisti: "Al centro del racconto c'è la maniera in cui Dug e Carl si prendono cura l'uno dell'altro - sottolinea Peterson -. Il progetto della serie è nato prima della pandemia ma negli ultimi mesi per noi è diventato ancora più importante lavorare a storie che portassero un po' motivazione e dolcezza alle persone". L'animatore e regista (nella serie torna anche come voce originale di Dug), che ha nel suo background una laurea in Ingegneria meccanica e l'esperienza come autore di fumetti è cosciente di quanto il percorso di Carl (che in Up elaborava il lutto per la moglie, ndr) abbia aiutato molti, fra grandi a piccoli a relazionarsi con una perdita: "Me lo dicono spesso le persone che incontro - spiega -. C'è anche in Una vita da Dug il valore emotivo di vivere le piccole avventure quotidiane con chi amiamo, per conservarlo quando non sarà più possibile condividerle". Quello con Disney+ per realizzare dei corti animati "è un rapporto nuovo - aggiunge la produttrice della serie Kim Collins - . Ci troviamo molto bene, sono molto aperti a nuove idee". A Peterson piace molto anche la possibilità offerta dalla piattaforma "di riprendere personaggi famigliari per portarli su percorsi originali". Per lui, in tanti anni alla Pixar la lezione più importante è stata "attingere alla propria vita famigliare, al proprio passato e trarne ispirazione per il proprio lavoro. Un aspetto che ha preso ancora più importanza in questi mesi di pandemia. Ogni volta che ci sediamo per creare una storia all'inizio è come una terapia di gruppo e lo è stato anche per Una vita da Dug. Ci siamo chiesti a vicenda aneddoti sui nostri nonni, o sui nostri cani di famiglia. Le esperienze personali sono preziose per quello che facciamo, come abbiamo visto anche in Luca di Enrico Casarosa. E' un aspetto che ricorda anche a tutti noi, di non chiudersi solo dentro casa a disegnare ma uscire e vivere". (ANSA).