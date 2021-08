Al via a Trieste le riprese de La Porta Rossa 3

Prenderanno il via lunedì 30 agosto a Trieste le riprese per la terza stagione della serie TV "La porta rossa", la cui messa in onda su Rai2 è in programma per la primavera 2022.

Diretta dal regista Gianpaolo Tescari, scritta da un pool di sceneggiatori guidati da Carlo Lucarelli, la terza serie - spiega una nota di Link Festival del Giornalismo - porterà alla ribalta nuove location della città, come Palazzo Carciotti, sede della Questura; il Porto Vecchio; la Centrale Elettrica di Opicina; Palazzo Vivante; lo stabilimento balneare Ausonia e la Cava di Sgonico. Saranno impegnate 28 risorse fisse oltre ad attori e comparse.

Del nuovo progetto produttivo firmato da Garbo e Rai Fiction, in collaborazione con la Fvg Film Commission che investirà 280mila euro, si parlerà a Link Festival del giornalismo nell'incontro conclusivo della manifestazione, dedicata a un tema caldo per il mondo del cinema, la ripresa post-pandemica. Ospiti della serata saranno Lino Guanciale - alias Leonardo Cagliostro, il commissario "fantasma" della "Porta rossa" - insieme alla giovane attrice Valentina Romani e al presidente della Fvg Film Commission Federico Poillucci. Il panel "Trieste, ciak si gira!" è in programma domenica 5 settembre alle 19 in una delle nuove location della fiction, l'iconica piazza Unità d'Italia, sede della Fincantieri Newsroom che dal 2 al 5 settembre accoglierà l'8/a edizione di Link.

(ANSA).