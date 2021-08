Wall of Dolls e Jo Squillo, vestiti bianco per donne afghane

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - #White4AfghanWomen: l'associazione Wall of Dolls Onlus, il muro delle bambole contro il femminicidio organizza un'azione a sostegno delle donne dell'Afghanistan. Domenica 22 agosto uomini e donne sono invitati a pubblicare sui propri social un post indossando qualsiasi indumento bianco, come simbolo di vicinanza con le bambine, ragazze e donne di Kabul, per non farle sentire sole e in supporto al loro coraggio e alla loro forza per resistere.

"Oggi l'Afghanistan - denunciano in un comunicato - è tornato indietro di 20 anni. Una vergogna ed un'offesa a tutte quelle persone che hanno dato la loro vita per la difesa dei diritti umani. Le donne non potranno più avere un'istruzione, non potranno più lavorare, e dovranno stare chiuse in casa a subire violenze di ogni genere da uomini che non hanno scelto di sposare, bambine obbligate a fare sesso con uomini anziani con la barba lunga e il mitra in mano. Molti artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e influencer hanno aderito a questa iniziativa come Alessandra Amoroso, Maria Grazia Cucinotta, Jo Squillo, Paolo Ruffini, Ringo DJ, Daniela Martani, Giusy Versace".

#White4AfghanWomen #Afghanistan @wallofdolls (ANSA).