La casa tra le montagne, intrighi e paesaggi mozzafiato

Una lunga faida familiare, tra intrighi, segreti e colpi di scena, con atmosfere che rimandano agli anni '50. E poi la natura incantata e ricca di fascino dell'Allgäu, non come sfondo ma come personaggio fondamentale di una storia che lascerà con il fiato sospeso. Si intitola "La casa tra le montagne", il nuovo ciclo di film per la tv in onda da martedì 17 agosto, su Canale 5, in prima serata.

Prodotti da Beta Film - e in Germania trasmessi su ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico locale - i film de "Daheim in den Bergen" (questo il titolo originale) raccontano la vicenda, ambientata negli alpeggi dell'Algovia, degli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter): i due uomini sono in lotta da anni in seguito alla morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, per mano di Lorenz, che non si dà pace per quanto accaduto. Se i due allevatori sembrano pronti a superare la tragedia e ricominciare a vivere in pace, i rispettivi figli, Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze, Alisa - Segui il tuo cuore), un tempo innamorati, non riescono invece a farlo, proseguendo la battaglia. (ANSA).