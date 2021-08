Roku annuncia nuovi show, sfida a colpi di streaming

(ANSA) - NEW YORK, 10 AGO - Non molti dei suoi utenti lo sanno, ma la piattaforma per la tv digitale Roku che negli Usa sta facendo concorrenza a Apple e Amazon, trasformando la tv in una macchina per lo streaming ha un suo canale dedicato con lo stesso nome che ambisce a diventare rivale di Hulu, Netflix, Disney + o HBO Max. Oggi Roku ha ampliato la programmazione con 23 nuovi show originali che si aggiungono ai 30 lanciati qualche mese fa. Tra le novità disponibili a partire da venerdì 13 agosto quasi tutti sono stati rilevati da Quibi, la sfortunata avventura nella tv digitale di Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, che ha chiuso i battenti lo scorso ottobre dopo appena sei mesi di vita. A questi si aggiungono quattro nuovi show tra cui una nuova stagione di "Thanks a Million" con Jennifer Lopez e una docuserie firmata dalla premio Emmy Marina Zenovich su Hollywood e i "segreti più controversi" della mecca del cinema. "Abbiamo lanciato Roku Originals solo pochi mesi fa ma la risposta è stata incredibile", ha detto Brian Tannenbaum, responsabile della programmazione alternativa di Roku, secondo cui quello di oggi è solo un primo passo nella sfida del canale ai giganti dello streaming. (ANSA).