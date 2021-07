Con Branchetti e Gentili, news d'estate Mediaset

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'informazione Mediaset che non va in vacanza: al via da lunedì 26 luglio "Morning news" e "Controcorrente" . Alle 8.45 parte il nuovo quotidiano (dal lunedì al venerdì) "Morning News" condotto su Canale 5 da Simona Branchetti, già conduttrice del Tg5. Di ''Morning news Branchetti'' è entusiasta: "Per me è una nuova esperienza, una sfida, una grande occasione. Terremo compagnia al pubblico due ore al giorno con l'informazione, dove possibile andando a scoprire anche la parte umana dei leader politici e dei grandi ospiti che avremo. Cercheremo di conoscerli meglio, non solo dal punto di vista professionale ma dal punto di vista umano." E sempre da lunedì 26 luglio, in prima serata su Rete 4 debutta "Controcorrente" condotto su Retequattro da Veronica Gentili (che già presidia l'access prime-time della rete sette giorni su sette). Gentili spiega: ''la nostra intenzione è di realizzare un Talk politico diverso rivisitando il contenitore classico, smontandone un po' la struttura, mettendo in scena, anche attraverso elementi narrativi, le dinamiche che sono dietro al confronto televisivo che spesso sono lo specchio del confronto pubblico''. Aggiunge che ''lo stesso titolo, Controcorrente, non significa solo il tentativo di andare contro le parole già dette e consolidate, ma anche pensare ad una struttura diversa a quella del talk classico che, nel dibattito, tende ormai a nascondere e non a smascherare le verità''.

Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset sottolinea: ''Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un'informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico''. (ANSA).