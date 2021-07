X Factor, "Come as you are" nella stagione al via 16/9

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Come as you are", è il claim della nuova stagione di X Factor, al via dal 16 settembre su Sky e Now. Un "sottotitolo" che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e che è qui una vera dichiarazione di intenti, come è evidente dal primo teaser che segna anche il debutto ufficiale di Ludovico Tersigni come frontman dello show di Sky prodotto da Fremantle. ' 'Come as you are" perché chi sogna di salire sul palco di X Factor non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica. Come si legge nel teaser, "nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria", a rilanciare l'altra grande novità di quest'anno: l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor 2021 sarà ancor di più legato a una necessità che è parte integrante della filosofia del programma, sopra e sotto il palco: la libertà espressiva, l'assenza di etichette, il superamento dei confini.

"Libero di essere chi sei, sempre", come dice Ludovico nel teaser.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, confermati al tavolo dei giudici, quest'anno avranno dunque un compito rinnovato, perché quella italiana è la prima edizione di X Factor al mondo a dire addio alla storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). I 4 giudici rimarranno mentori di squadre eterogenee, composte sia da solisti che da band attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band. (ANSA).