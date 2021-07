Marinella Soldi è la nuova presidente Rai. La Commissione di Vigilanza Rai ha votato parere favorevole. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi è vincolante per la nomina: per Soldi, 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membri della commissione bicamerale su 40.