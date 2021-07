Elisabetta Canalis in tv con Vite da copertina, come la sua

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Un programma con un titolo che è la sintesi della sua vitasempre sotto i riflettori, 'Vite da copertina'. Un ritorno in tv e in Italia che era atteso da anni, quello di Elisabetta Canalis stabilitasi da qualche anno negli Usa con il marito il chirurgo statunitense Brian Perri dal quale ha avuto la sua prima e unica figlia, Skyler Eva, e che ora si prepara a sorprendere il pubblico con la conduzione completamente rinnovata della trasmissione di cui la showgirl sarda raccoglie il testimone di Rosanna Cancellieri. Sarà lei infatti la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set giunto alla sua sesta stagione, al via su TV8 (canale in chiaro di Sky Italia) in prima tv assoluta, dal 1° settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30. Tra i temi al centro delle prime puntate, le mete delle vacanze estive dei VIP, le hit estive di successo, le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. O ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, Nicole Kidman luci&ombre, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia. Per la splendida showgirl di Sassari, da 2, 9 milioni di follower, si tratta anche della sua prima volta alla conduzione in solitaria. Elisabetta manca dalla tv dal 2014, quando condusse l'ultima edizione di Zelig Off. In questi anni, è stata anche nel docu-reality Le Spose di Costantino con Costantino Della Gherardesca, nella prima edizione di Sanremo Young e nella fiction L'Isola di Pietro, con Gianni Morandi, su Canale5. Prima dell'amore e del matrimonio con Perri, resta indimenticabile la love story da favola con la star di Hollywood George Clooney, correva l'anno 2009 diventando una delle coppie più belle dello showbiz internazionale. L'ex velina di Striscia la Notizia coronava il sogno di molte sue coetanee, riuscendo a conquistare uno dei divi più affascinanti di Hollywood, definito fino a quel momento, lo scapolo d'oro. Scatti quelli sì da copertina, hanno fatto il giro i tutti i maggiori rotocalchi del mondo, la coppia ha calcato i red carpet di Venezia, dei Golden Globe e degli Oscar, sono stati fotografati più volte anche a largo della villa della star sul Lago di Como, la storia dura due anni dal 2009 al 2011. Clooney tornando a parlare dopo diversi anni di lei ha confessato "nessuna donna mi ha fatto ridere come Elisabetta". La coppia stava ancora insieme quando Canalis andò a Sanremo nel 2011 al fianco di Gianni Morandi e Belen, (l'attore non si fece vedere ma lei assicurò che faceva il tifo per lei). Nel 2010, in pieno boom mediatico ha un ruolo secondario in cinque episodi della serie televisiva statunitense «Leverage - Consulenze illegali». Sempre nel 2010 l'attrice e showgirl è nel cast del cine-panettone «A Natale mi sposo». Tornando a Vite da copertina in ogni puntata Elisabetta Canalis racconta un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Un pò come lei figlia di un medico che dopo la maturità classica, si trasferisce da Sassari a Milano per frequentare l'università poi dopo qualche esame abbandona, e inizia a fare casting, comparsate. E' il 1999 quando viene scelta come velina di Striscia La Notizia in coppia con Maddalena Corvaglia, non si è più fermata. Tutti gli ospiti di Vite da Copertina che interverranno in puntata porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista ciascuno nel proprio settore, come ad esempio il giornalista di moda, l'esperto di chirurgia plastica, la commentatrice di gossip o il direttore di un settimanale. Al loro contributo si unisce anche quello di ospiti strettamente legati al tema o al personaggio di puntata. Come da tradizione delle precedenti edizioni, immancabile ogni venerdì, l'appuntamento con la classifica, che spazia dalle star di Hollywood peggio rifatte, alle fobie più assurde dei vip, alle diete più folli.