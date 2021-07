Timvision, da Serie A di Dazn a debutti con Farrell e Brody

I contenuti di Dazn dalla Serie A Tim, all' UEFA Europa League e Mediaset Infinity con la Champions League. L'accordo con Discovery+ (di cui è anche fruibile l'intero catalogo) con la programmazione dei Giochi Olimpici di Tokyo anche attraverso un canale in alta definizione ad hoc Eurosport 4K. Ma anche, fra gli altri, la Serie A femminile, i tornei del Grande Slam,e la Serie A di basket.

L'arrivo di oltre 80 film del cinema internazionale con vari debutti in prima finestra di visione pay, grazie all'accordo con Sony Pictures. Per le serie, l'esordio della quinta stagione di The Good Fight (19 agosto) e fra le anteprime esclusive il drama Bbc 'The North Water' con Colin Farrell, e 'Chapelwaite', con Adrien Brody ispirata da 'Jerusalem's Lot' di Stephen King. Sono fra le novità del palinsesto 2021/2022 di TimVision, piattaforma streaming, "che presenta l'offerta più completa", dice Antonella Dominici responsabile Timvision and Entertainment Products, avendo a disposizione anche i contenuti presenti nelle applicazioni di Disney+, discovery+, Mediaset Infinity, Netflix, Amazon PrimeVideo e di molti altri player del settore.

Fra le produzioni originali (oltre 100 ore di programmazione) debutteranno uno show sul Fantacalcio e 'In moda' che porterà su Timvision le collezioni autunno inverno 2021. Arriverà 'Riccardo Muti Italian Opera Academy', talent su un gruppo di giovani aspiranti direttori d'orchestra, selezionati in tutto il mondo, che per questa edizione avrà al centro la preparazione con Riccardo Muti de Il Nabucco di Verdi.

Tornerà per una seconda stagione La dottoressa Giordy, con Chiara Giordano che nella sua clinica veterinaria immersa nella natura si prende cura degli animali insieme ai suoi collaboratori. "Abbiamo anche altri quattro progetti in lavorazione, intorno alla dimensione delle nuove tecnologie e dello sport - dice Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment -. A novembre ve li racconteremo" .

(ANSA).