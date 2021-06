Saviano per i vecchi criminali di Dangerous old people

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Cosa fanno killers, rapinatori, piccoli e grandi criminali dopo aver consumato la vita tra faide e decenni di carcere? I pochi che sopravvivono, cosa diventano? Lo racconterà la docuserie in quattro episodi Dangerous Old People, una produzione originale Sky realizzata da Indigo che andrà in onda in autunno su Sky Documentaries, uno dei quattro nuovo canali (insieme a Sky Serie, Sky Investigation, Sky Nature) lanciati da Sky, al via dal primo luglio.

Sarà Roberto Saviano a introdurre ognuno degli episodi, viaggi che ripercorrono "le storie inaspettate e sorprendenti di uomini e donne che, sullo sfondo di una Napoli bellissima e feroce - si spiega in una nota - hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza".

