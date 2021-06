Coletta, su Sanremo nulla di deciso, dialogo con Amadeus

Nessuna decisione su Sanremo e Eurovision, "è tutto top secret". Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, spiegando che "i lavori sono cominciati, ma non abbiamo definito conduzioni e direzioni artistiche". Sull'Eurovision "dovremo scegliere la città ospitante e sono in corso le interlocuzioni con Ebu". Coletta ha ricordato che Amadeus aveva detto che l'esperienza sanremese era chiusa, ma ha comunque aggiunto che si sta dialogando con lui, anche per altri eventi.

"Prima l'idea, poi i nomi", ha detto, specificando che Sanremo e Eurovision avranno due conduttori diversi. (ANSA).