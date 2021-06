The Morning show, la seconda stagione serie il 17/9 prima foto

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Torna con l'attesa seconda stagione la serie vincitrice di Emmy, SAG e Critics Choice, "The Morning Show", con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, che sono anche produttrici esecutive dello show. La serie, che svela le dinamiche di potere sul posto di lavoro del network televisivo UBA farà il suo ritorno venerdì 17 settembre su Apple TV+ che ha diffuso le prime immagini.

Nella seconda stagione di 10 episodi - che sarà presentata con il primo, seguito da uno nuovo settimanale, ogni venerdì - il team del Morning Show riemerge dalle macerie delle azioni di Alex (Aniston) e Bradley (Witherspoon), con un mondo in mutamento, dove l'identità è tutto e dove entra in gioco la differenza tra come ci presentiamo e chi siamo veramente.

Insieme alle due protagoniste nel cast troviamo Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. Ad unirsi a loro nella seconda stagione ci sono anche Greta Lee nei panni di "Stella Bak", Ruairi O'Connor nei panni di "Ty Fitzgerald", una star di YouTube intelligente e carismatica; Hasan Minhaj che interpreta 'Eric Nomani', un nuovo membro del team del Morning Show; il vincitore dell'Emmy Award Holland Taylor nei panni di "Cybil Richards", l'esperta presidente del consiglio di amministrazione dell'UBA; Tara Karsian come 'Gayle Berman', una produttrice; Valeria Golino nel ruolo di 'Paola Lambruschini', regista di documentari; e la vincitrice dell'Emmy e del SAG Award Julianna Margulies nei panni di "Laura Peterson", una nuova presentatrice di UBA.

(ANSA).