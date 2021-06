Tv: Summertime 2, i protagonisti in Darsena a Milano

Un giro in Darsena a bordo di mosconi rossi e blu, Sabato 12 e domenica 13 giugno a Milano, con il cast di Summertime 2, per il lancio della seconda stagione della serie Netflix prodotta da Cattleya disponibile dal 3 giugno in 190 Paesi nel mondo.

Sulla sponda Gabriele d'Annunzio della Darsena, fin dall'alba, è apparso un allestimento dedicato alla produzione italiana, tra cui la ricostruzione dello stabilimento romagnolo Bagno Paradiso, tra ghiaccioli, cappellini e, appunto, i mosconi che hanno traghettato attori e ospiti per un giro in barca e un insolito photocall. Tra i presenti, i protagonisti della serie Ludovico Tersigni, Coco Rebecca Edogamhe, Amanda Campana, Andrea Lattanzi, Giovanni Maini, Lucrezia Guidone, Thony, Alberto Boubakar Malanchino, Giovanni Anzaldo, oltre alla cantautrice Ariete che ha contribuito alla colonna sonora della serie. (ANSA).