Mr Wrong promossa in prime time, Can Yaman re ascolti

Dal day time al prime time il passo è... d'obbligo se c'è di mezzo Can Yaman. L'attore turco è da anni oltre che un attore fascinoso un vero e proprio fenomeno di costume con milioni di fan sfegatate e 8.4 milioni di follower sul profilo Instagram. E così anche Mr Wrong, l'ultima produzione turca dopo il boom nel day time passa da lunedì 14 giugno anche in prima serata su Canale 5 con tre nuovi episodi in prima visione assoluta e proseguendo anche la programmazione consueta dal lunedì al venerdì, alle 14.45 sulla stessa rete. Le trame si somigliano un po' tutte.

In Mr Wrong, Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. Nei panni di Özgür, Yaman è un seduttore seriale, che non crede nell'amore e nelle relazioni stabili. Ezgi (Özge Gürel) invece, è una sognatrice, che dopo l'ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l'agognato Principe Azzurro.

Il successo di queste soap romantiche, passa per i social con migliaia di pagine dedicate e milioni di post che commentano ogni scena ed è attestato dai dati d'ascolto: in poche settimane si è trasformato in una hit del day-time di Canale 5, arrivando quotidianamente a superare i 2.000.000 di spettatori e facendo il 30% di share tra i target femminili più giovani.

Can Yaman, che non a caso è testimonial in Italia del turismo turco, 31 anni, dopo la laurea in giurisprudenza a Istanbul ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la recitazione. In pochi anni ha raggiunto un enorme successo internazionale con le serie televisive Bitter Sweet e DayDreamer, top negli ascolti su Canale 5, conquistando il cuore di milioni di fan e diventando il Kral, il Re, della soap opera turca come si legge in Can Yaman I love You forever (Vallardi) la biografia non ufficiale scritta da Floriana Rullo in cui si parla non solo dell'attore ma delle sue fan dalla spagnola Ester che ad Istanbul lo ha seguito su tutti i suoi set, fino ai fandom che in suo nome hanno adottato animali e dato nomi ad alberi. Fisico scolpito, occhi intriganti, fare da bravo ragazzo è stato fotografato venerdì all'Olimpico a tifare Turchia nella partita d'esordio degli Europei contro l'Italia, accanto alla compagna Diletta Leotta, conduttrice tv.

Mr Wrong, come Love Is In The Air, l'altra produzione nel day time di Canale 5 (senza Yaman però, sono gli ultimi esempi della serialità turca che spopola non solo in Italia ma ovunque,circa 500 milioni di spettatori tra Medio Oriente, America Latina, Nord Africa, Asia e, ovviamente, Europa dove per l'Italia, l'ammiraglia Mediaset è stata la prima rete ad intuirne il potenziale. Si tratta di produzioni relativamente recenti, dopo il 2000 e si sono inserite dapprima in un contesto prevalentemente arabo in competizione con le serie egiziane e turche. Poi sono diventati un business anche per il governo turco che dalla vendita dei diritti di trasmissione all'estero si attende guadagni per un miliardo di euro entro il 2023.

Le dizi - in gergo tv (sta per televizyon dizileri, ovvero serie televisiva in turco) sono anche una forma di influenza culturale sui paesi arabi, con contrasti tra tradizione e modernità e i clichè mediorientali di spezie e colori, alla base delle quali però c'è sempre la storia d'amore, ovviamente impossibile e tra due persone appartenenti a ceti sociali differenti, come accade ad esempio anche per le serie indiane. Di sesso neppure l'ombra ma il romanticismo in compenso abbonda.