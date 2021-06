Jennifer Lopez, accordo pluriennale con Netflix

Jennifer Lopez con Netflix per promuovere l'inclusività. La star ha appena firmato un contratto pluriennale con il colosso dello streaming. Insieme ai partner di produzione Benny Medina e al presidente della Nuyorican Productions Elaine Goldsmith-Thomas, Lopez produrrà un elenco di contenuti cinematografici e televisivi, con diverse attrici, scrittori e registi. L'attrice, cantante e direttrice esecutiva di Nuyorican Productions reciterà in due lungometraggi Netflix. I film sono "The Mother", diretto da Niki Caro ("Mulan"), e "The Cipher", basato sull'omonimo romanzo di Isabel Ojeta Maldonado. "In tutti gli aspetti della sua carriera, Jennifer Lopez è stata una forza nell'intrattenimento. Collaborando con lei e Nuyorican, sappiamo che continuerà a portare storie potenti, gioia e ispirazione al pubblico di tutto il mondo", ha detto in una nota Scott Stuber, direttore globale dei film di Netflix.

"Crediamo che non ci sia casa migliore per noi di una compagnia creativa che guarda avanti e intende sfidare le convenzioni e proporsi direttamente a milioni di persone nel mondo che non vedono più l'arte e l'intrattenimento con i confini e i limiti del passato" ha detto JLo a The Hollywood Reporter, commentando l'accordo raggiunto con Netflix. "Noi di Nuyorican Productions siamo lieti di aver trovato dei soci che la pensano come noi in Ted Sarandos, Scott Stuber, Bela Bajaria e tutto il resto della squadra, e non vediamo l'ora di metterci subito al lavoro".