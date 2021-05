Rai: 'Piccolo Mostro', la prima sit com prescolare italiana

Nasce negli studi della Rai di Torino, la prima sit com italiana per under 6 anni, 'Piccolo mostro', realizzata con una sofisticatissima tecnologia che viene dal genere game e che permette alla piccola protagonista di 6 anni di recitare simultaneamente con un alieno animato. Una tecnica di realtà aumentata in 3D in diretta che ne fa una prima 'mondiale', come hanno spiegato oggi a Luca Milano, direttore di Rai ragazzi e Guido Rossi, direttore del Centro di Produzione di Torino, e che fa pensare a un possibile interesse del mercato internazionale. Le riprese inizieranno a giorni per complessive 26 puntate da 11 minuti l'una, in onda dall'autunno su Rai Yo Yo e on demand su Rai Play.

Prerogativa del programma è di essere interamente realizzato in studio - e quindi in totale sicurezza - dove è stata realizzata l'abitazione della piccola protagonista, Kiki, figlia di due genitori affettuosi ma molto distratti, che un giorno conosce Kapuf, un alieno, un novello Et del terzo millennio che soddisfa praticamente tutti i suoi bisogni affettivi e di socialità.

La regia è di Davide Vavalà, della Rai, e di Stefania Gallo, di Showkab. Erika Nebiolo la protagonista, è stata selezionata tra 200 bambine di 6 anni. L'alieno Kapuf viene animato in diretta dalla mima Martina Matera, avvolta in una tuta piena di sensori dalla testa alle dita dei piedi.

La produzione, tutta made in Torino, suggella ulteriormente la collaborazione del Centro di Produzione Rai di Torino, negli ultimi anni particolarmente attivo, con Film Commission Torino Piemonte. (ANSA).