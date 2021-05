La 'Banda' di Summertime alle porte del mondo degli adulti

Rispetto alla prima stagione, "vediamo i nostri personaggi cresciuti, e ognuno ha un modo diverso di approcciare il proprio percorso. Il fulcro per tutti è il dover entrare nel mondo degli adulti". Così Coco Rebecca Edogamhe, interprete della brillante e complessa Summer, descrive il solco del nuove storie di Summertime, la serie dramedy young adult di Netflix, che dopo il grande successo della prima stagione nel 2020, torna per la seconda in otto episodi dal 3 giugno; è già stata luce verde anche per una terza stagione.

Nel cast con lei, ritroviamo fra gli altri Ludovico Tersigni (Alessandro), Andrea Lattanzi (Dario), Amanda Campana (Sofia), Giovanni Maini (Edo), Thony (Isabella), Alberto Boubakar Malanchino (Antony) Alicia Ann Edogamhe (Blue). New entry sono Amparo Pinero Guirao nei panni di Lola, giovane, ambiziosa e talentuosa pilota, nuova fiamma di Alessandro e Lucrezia Guidone, nei panni di Rita, donna indipendente e madre che affascina Dario. Summer stavolta "si deve prendere la responsabilità per se stessa e non lasciare che gli altri influiscano sulle sue decisioni - sottolinea Coco Rebecca Edogamhe -. Si trova in una situazione di stallo, da una parte vorrebbe fare quello che per lei è più giusto, dall'altro sa che come si muove rischia di ferire le persone a cui tiene di più.

Una situazione nella quale credo si trovino molti adolescenti". Il racconto della serie, prodotta da Cattleya e diretta da Francesco Lagi e Marta Savina ha tratto uno spunto iniziale dal bestseller di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo. In questa nuova estate si vivono e ririvono amori, scelte, dubbi ed errori dei protagonisti, teen o poco più a confronto anche con un modo adulto che non brilla per maturità. Tra chi cerca una svolta c'è la mamma musicista di Summer e Blue, Isabella: "Prova a capire cosa vuole fare - spiega Thony - a prendere in mano la sua vita e a pesare meno sulle spalle delle figlie.

Vuole essere più mamma e meno loro coetanea". Resta il filo rosso del rapporto intenso e contrastato tra Summer e Alessandro pilota di moto Gp. "Anche lui lo ritroviamo cresciuto - spiega Ludovico Tersigni che dividerà l'estate tra gli impegni per le riprese della terza stagione di Summertime e il suo debutto come conduttore di X Factor -. Come atleta, si è evoluto, ha creato nuovi rapporti come quello con Lola, e con il suo nuovo allenatore. Riesce a confrontarsi anche con il padre in modo molto più chiaro. Tutto ciò sarà una spinta per fare quello che avverrà in seguito". Tersigni come il suo personaggio è un appassionato di moto: "Purtroppo non ho ne' le capacità fisiche ne' atletiche per correre. Nella serie vediamo veri piloti del Civ (Campionato Italiano velocità) nelle scene delle gare. Sono dei grandissimi professionisti, ho appreso molto da loro, e ho cercato di riportarlo sullo schermo. Il motociclismo è uno sport che richiede moltissimo dal punto di vista fisico e mentale, dà molto ma può anche togliere". Tersigni si è appassionato alla Moto Gp da piccolo, "ho smesso di seguirla per un po' dopo la morte di Simoncelli, un colpo forte, ma ho ripreso. Può succedere, come è accaduto anche di recente che un pilota perda la vita in gara e l''impatto è violento, in tutti i sensi, ma è uno sport bellissimo". Tra le forze di Summertime c'è il legame creato dal cast: "con la pandemia ci sentivamo messi in stand-by. Come Summertime che riprende vita d'estate, anche noi abbiamo ripreso vita.

Avevamo già messo le basi per una vera amicizia e quest'anno le abbiamo rafforzate" spiega Amanda Campana interprete di Sofia, alle prese con i dubbi sulla sua storia con Irene (Giulia Salvarani). Nella serie sono sentite subito accolte anche Lucrezia Guidone e Amparo Pinero Guirao: "Pur di avere il ruolo di Lola ho detto di saper parlare l'italiano anche non ero capace - racconta l'attrice spagnola -. Avevo un po' di paura ma dal primo giorno sono stati tutti tutti molto generosi, mi hanno insegnato l'italiano e come funziona un set, visto che questo è il mio debutto. Amo molto anche il mio personaggio Lola, una ragazza dolce ma forte". Come nella prima stagione, resta centrale nella serie la colonna sonora, con fra i protagonisti Thony, insieme fra gli altri a Coma _Cose, Ariete, Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus.

(ANSA).