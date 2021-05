Novità Prime Video, da Rossi Stuart 'ladro' a Achille Lauro

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Kim Rossi stuart, da persona comune a brillante ladro in Everybody Loves Diamonds (al debutto nel 2023), una serie ispirata dal 'colpo' di Anversa del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo; la timida adolescente (Arianna Becheroni,) che segue le orme della sua famiglia di 'ndranghetisti in Bang Bang Baby, con Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano; Fabrizio Bentivoglio nei panni dei un ex autore televisivo trash che si reinventa investigatore in Monterossi (in arrivo nel 2022), serie diretta da Roan Johnson tratta dai romanzi bestseller di Alessandro Robecchi. Sono fra i protagonisti di serie e film tv 'italiani prodotti o acquisiti da Amazon Prime Video, per un pubblico in crescita sia nel nostro Paese che nel mondo dove gli abbonati sono intorno ai 200 milioni.

"Da gennaio 2020 abbiamo prodotto tre show original per l'Italia, Celebrity hunted, Ferro e Lol, che è stato un successo clamoroso. Anche l'offerta scripted si è ampliata - spiega durante l'incontro in streaming 'Prime Video Presents Italia 2021', Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios - con progetti unici e ambiziosi. Vogliamo far sì che Amazon sia 'locale' e una casa di talenti, non solo ingaggiando star ma scoprendo nuovi artisti". Tra i nomi famosi sui quali Prime Video scommette c'è Achille Lauro, con il quale la piattaforma ha siglato una collaborazione creativa e musicale.

Uno dei suoi brani fa da colonna sonora al primo film italiano original di Prime Video, 'Anni da cane' di Fabio Mollo, commedia teen fantasy con Aurora Giovinazzo in arrivo in autunno; inoltre il cantautore e rapper è fra i protagonisti della seconda stagione di Celebrity Hunted al debutto il 18 giugno ("è stata un'esperienza pazzesca" dice in un breve video), insieme fra gli altri a Elodie, Vanessa Incontrada, Miss Keta e Stefano Accorsi e sarà coinvolto anche in un'altra nuova serie italiana per Amazon, Prisma firmata da Ludovico Bessegato e Alice Urciolo (già realizzatori di Skam Italia), racconto sui ragazzi di oggi, con protagonisti due gemelli, tra identità di genere fluida, musica, sport e società multietnica. (ANSA).