Mr. Big torna in revival di Sex and the City

"Sex and the City" torna su HBO Max e al fianco di Carrie Bradshaw ci sara' di nuovo Mr. Big.

Chris Noth riprendera' la parte dello storico fidanzato che cronicamente entra e esce dalla vita della sex columnist.

Ventitre anni dopo il primo episodio, il nuovo capitolo si intitolera' 'And Just Like That' e andra' in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Le riprese dei dieci nuovi episodi di mezz'ora ciascuno, scritti da una "writer's room" composta esclusivamente da donne, dovrebbero cominciare a New York quest'estate.

"Sono felice di lavorare di nuovo con Chris in 'And Just Like That'. Come potrebbe esserci un nuovo capitolo di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?", ha detto a "Variety" il produttore esecutivo Michael Patrick King. Secondo HBO Max, la nuova serie seguirà le avventure di Carrie e delle amiche Miranda e Charlotte mentre "navigano il viaggio dalla complicata realta' delle loro vite e della loro amicizia da trentenni all'ancora piu' complicata realta' della loro vita e della loro amicizia da cinquantenni". Big, un finanziere straricco, era apparso nelle precedenti stagioni tra alti e bassi nel rapporto con Carrie e solo verso la fine le cose erano cambiate e lui aveva ammesso che lei era la donna della sua vita. Se Mr. Big ritorna, nel revival non ci sara' Samantha: una scelta che ha fatto discutere e arrabbiare i fan anche se tra Kim Cattrall, che aveva interpretato la parte della stagionata e trasgressiva 'pr', e la Parker non correva buon sangue da tempo.

Ci sara' invece un nuovo personaggio, Che Diaz, una comica 'queer' nella cui podcast Carrie e' spesso intervistata, a cui dara' il volto Sara Ramirez di "Grey's Anatomy".