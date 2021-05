Friends The Reunion, tra ricordi, battute e ospiti famosi

Tante risate ed emozioni, rivedendo o rileggendo le scene di una serie diventata cult (in onda dal 1994 al 2004), ricordi, qualche lacrima, un paio di sorprese, bei dietro le quinte, e una serie di ospiti famosi grandi appassionati delle storie, tra i quali Lady Gaga (per un duetto con Lisa Kudrow su uno dei brani simbolo di Phoebe, 'Gatto rognoso'), Kit Harington, la premio Nobel Malala, gli idoli del K-Pop Bts ("abbiamo imparato l'inglese e cos'è l'amicizia grazie alla serie"), Cara Delevingne, Justin Bieber (per il fashion show con alcuni dei costumi più iconici e 'curiosi' indossati nelle puntate). Un viaggio con al centro il cast di protagonisti che per la prima volta in 17 anni si è ritrovato pubblicamente per parlare della sitcom che li ha resi star: Jennifer Aniston: (Rachel) , Courteney Cox ( Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross). Sono gli ingredienti dell'ora e quaranta di Friends: The reunion, lo speciale, più volte rimandato a causa dell'emergenza covid, che ha debuttato in Italia, nella versione sottotitolata su Sky e Now, in contemporanea con gli Usa.

Realizzato in occasione dell'approdo in Usa su Hbo Max delle 10 stagioni della serie in esclusiva, lo special, per il quale ognuno dei sei protagonisti, è stato pagato tra i 2 milioni e mezzo e i tre milioni di dollari, offre momenti emozionanti come il ritorno del cast sui set simbolo delle serie, dall'appartamento al locale di ritrovo, il Central Perk. Risulta più convenzionale e superficiale ma è utile per offrire una serie di aneddoti, l'intervista condotta da James Corden. Tra i momenti più riusciti anche le testimonianze di fans della serie, dal Ghana al Messico, che raccontano come Friends li abbia aiutati in momenti difficili della propria vita. (ANSA).