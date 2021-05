Aniston, Pitt tra le mie guest star preferite in Friends

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Alla vigilia del debutto dello speciale riunione del cast di Friends, Jennifer Aniston rivela che Brad Pitt, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2005, è stato tra le sue guest star preferite nella serie tivù Friends.

"Mr Pitt è stato meraviglioso" - ha detto in un'intervista a Access Hollywood.

Pitt apparì nell'episodio 'The One with the Rumor' durante l'ottava stagione nel 2001. All'epoca la coppia era ancora sposata e anche dopo il divorzio ha mantenuto rapporti amichevoli.

Tra le altre guest star di Friends ci sono state Ben Stiller, Paul Rudd, Tom Selleck, Charlie Sheen, Sean Penn e Alec Baldwin.

Lo speciale riunione del cast di Friends sarà trasmesso da HBO Max a partire dal 27 maggio. (ANSA).