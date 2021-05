Petra torna sul set a Genova, ciak a cimitero Staglieno

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - Sempre gentile e disponibile, Paola Cortellesi nella vita reale è l'esatto contrario del suo personaggio, la ruvida ispettrice Petra Delicado, protagonista della serie "noir" di Sky che prende il nome dal suo personaggio e la cui seconda serie è in lavorazione in questi giorni a Genova. La conferma è arrivata il 24 maggio, quando la produzione si è insediata al cimitero monumentale di Staglieno e, affiancata dagli uomini di A.Se.F., azienda di onoranze funebri del Comune, ha messo in scena il funerale di una delle vittime sulla cui morte violenta indaga l'ex avvocata nato dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Gimenéz-Bartlett. In un intermezzo rosa nel "noir" della giornata, resa ancora più cupa da un clima piovoso e autunnale, c'è stata la consegna di un mazzo di rose rosse e bianche a Paola Cortellesi, omaggio degli operatori funebri. "Sono meravigliose - ha commentato l'attrice, gli occhi sorridenti dietro alla mascherina -. Un bellissimo gesto per cui li ringrazio". L'ambientazione a Staglieno è apparsa quanto mai adatta allo stile a tratti gotico dato dalla regista Maria Sole Tognazzi, con il funerale alla cappella evangelica, all'interno del cimitero, tra cipressi e querce secolari. Dopo una serie di ritardi inanellati a causa del maltempo, finalmente nel pomeriggio la regista ha dato il ciak. Attori protagonisti e comparse hanno preso vita dinanzi agli occhi attenti di operatori e tecnici, scrivendo un nuovo capitolo dell'avvincente serie televisiva. (ANSA).