Sky Arte: B.e.v.i, l'eccellenza vino Italiano in una serie

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - C'è un rapporto profondo tra arte e vino in Italia. Oggi, le cantine stesse, sono diventate le nuove cattedrali. Così si celebra, appunto arte, creatività e anche buona economia. È questo lo scrigno dei tesori proposto da B.E.V.I. (Bacche, Enologi e Vinattieri d'Italia) - L'Arte del Vinificare -, la serie televisiva in dieci episodi che Sky Arte ha inserito nella fascia più ambita ma anche più impegnativa del suo palinsesto preserale. Un viaggio di scoperta, da nord a sud dell'Italia che, alle 20.45, a partire dal 26 maggio, per dieci mercoledì, coinvolgerà l'eccellenza del vino italiano, in territori mozzafiato di un'Italia agricola sino al midollo, eppure innovativa, aperta ad una contemporaneità che non può far a meno della bellezza e delle sue emozioni.

La regia è stata affidata a Mirko Melchiorre e la fotografia è firmata da Alessandro Pezza.

Un progetto che il canale tematico fondato e diretto da Roberto Pisoni ha voluto con una posizione di riguardo nel palinsesto.

La serie, nella versione sottotitolata in inglese, è stata già opzionata da oltre 20 canali tematici e generalisti nel mondo.La prima puntata sarà dedicata al territorio della Franciacorta, rivelato attraverso l'esperienza dell'azienda Ca' del Bosco, simbolo di dedizione, determinazione, cura per il dettaglio.Una gloriosa arte perseguita con valori unici e costumi familiari, da celebrare nella sua dimora, la cantina. Una storia avvincente, quella di Maurizio Zanella. Dalla Lombardia il viaggio proseguirà lungo Piemonte e Veneto, per dar voce ai produttori d'eccellenza di Barolo e Barbaresco e della DOCG del Conegliano Valdobbiadene. La terza puntata sarà, invece dedicata alla Sicilia. Valori di grande rilevanza per due aziende protagoniste del rinascimento enologico dell'isola: Donnafugata e Firriato. E poi e poi da nord a sud le altre puntate (ANSA).