Serie Spy con Arnold Schwarzenegger approda su Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - La nuova serie tivù con protagonista Arnold Schwarzenegger approda su Netflix. Il progetto, anche con Monica Barbaro, è la prima esperienza in una serie per la star di Terminator. La serie, prodotta da Skydance Television, di cui ancora non si conosce il titolo, avrà episodi della durata di un'ora e viene descritta come una 'spy adventure' globale con al centro un padre e una figlia.

Non è la prima volta che l'attore e Skydance Television collaborano. Lo studio indipendente ha già prodotto gli ultimi due Terminator (Genisys e Dark Fate). In futuro Schwarzenegger si vedrà in Kung Fury 2 e Triplets, un sequel al film 'Gemelli' (Twins) del 1988 con protagonista anche Danny DeVito.

E l'ex governatore della California ha anche accolto con entusiasmo il ritorno al cinema da parte del pubblico. "Se c'è un film e non c'è un cinema non c'è nulla", ha detto. (ANSA).