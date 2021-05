Sara Ramirez in Sex & the City,primo personaggio non binario

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Sex and the City allarga la sua squadra. La new entry è Sara Ramirez che interpreterà anche il primo personaggio non binario della serie cult. La Ramirez sarà Che Diaz nel revival che sarà trasmesso da HBO Max e con protagoniste Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw, Kristin Davis come Charlotte York-Goldenblatt e Cynthia Nixon come Miranda Hobbes. Non ci sarà Kim Cattrall (Samantha Jones) a causa di dissapori con la Parker.

La serie Sex and the City è stata trasmessa originariamente dal canale HBO dal 1998 al 2004 ed è basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell. (ANSA).