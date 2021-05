Ellen Pompeo resta a Grey's Anatomy, la 18/a stagione si farà

La dottoressa Meredith Grey resta a Grey's Anatomy. Ellen Pompeo ha rinnovato il suo contratto per la 18/a stagione della serie medical. Lo ha annunciato il network ABC, che ha anche rinnovato per la quinta stagione Station 19, spin off di Grey's Anatomy. Oltre a Pompeo restano nel cast anche Chandra Wilson e James Pickens Jr. , rispettivamente nei ruoli di Miranda Bailey e Richard Webber. Di recente hanno invece abbandonato sia Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) e Jesse Williams (Jackson Avery).

Prima dell'inizio della 17/a stagione, in un'intervista a Variety Ellen Pompeo aveva messo in allarme in fan, lasciando intendere la possibilità di una fine del popolare medical drama.

"Questo è l'ultimo anno del mio contratto, giusto? - aveva detto all'epoca -. Non so se è l'ultimo anno ma potrebbe esserlo".

Ellen Pompeo è a tutt'oggi l'attrice più pagata della televisione. (ANSA).