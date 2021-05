Becoming Elizabeth, ecco il cast della serie sulla regina Tudor

Romola Garai, Jessica Raine, Tom Cullen e Bella Ramsey, insieme ad Alicia Von Rittberg nel racconto inedito sulla giovane Elizabeth Tudor. Starzplay annuncia il cast per la nuova serie originale "Becoming Elizabeth", l'affascinante e mai narrata storia dei primi anni di vita della regina Elisabetta I d'Inghilterra. Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte di re Enrico VIII avvia un'accesa corsa al potere e i suoi figli si ritrovano ad essere le pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese.

Il mondo di Becoming Elizabeth è viscerale, pericoloso e sanguinario; è un'epoca in cui tutti a corte vivono in una roulette russa, possono trovarsi in una posizione di grande potere per un momento e sotto l'ascia del boia in quello successivo; è un'epoca in cui giudizi vengono emessi rapidamente e nessuno è al sicuro. Alicia von Rittberg (Fury, Charité, Genius) nel ruolo di Elisabetta I. Seconda dei tre figli di Enrico VIII, sua madre è Anna Bolena. Elisabetta è un'adolescente convinta di essere abbastanza grande per partecipare agli intrighi in cui viene gettata dopo la morte di suo padre. Vorrebbe tenere insieme i suoi fratelli ma diventa un compito impossibile poiché hanno visioni religiose agli opposti.

Suo fratello e sua sorella non sono le uniche persone a tirare Elisabetta in direzioni diverse; l'amore di Elisabetta per la sua matrigna Caterina è messo a dura prova dal nuovo marito di lei, Thomas Seymour, e dalle sua attenzioni che la lusingano e al contempo spaventano. Nel cast Romola Garai (The Hour, The Miniaturist, Espiazione) nel ruolo di Maria La primogenita di Enrico VIII, figlia della sua prima moglie la principessa spagnola Caterina d'Aragona. Oliver Zetterström nel ruolo di Edoardo. Il figlio minore di Enrico VIII, l'unico che conta davvero nelle brutali guerre di successione dei Tudor. Jessica Raine nel ruolo di Caterina Parr La vedova di Enrico VIII, mentre Tom Cullen (Downton Abbey) è Thomas Seymour (ANSA).