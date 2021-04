Selena Gomez a Draghi, insieme per sconfiggere pandemia

(ANSA) - ROMA, 25 APR - ''Vuoi contribuire a far terminare la pandemia una volta per tutte? Aiutami a chiedere ai leader come il primo ministro italiano Mario Draghi, di donare le dosi extra del vaccino contro il Covid 19 alle persone che ne hanno bisogno. Palazzo Chigi possiamo contare su di te?'' E' l'appello che l'attrice e pop star idolo dei giovanissimi Selena Gomez, ha rivolto su twitter al premier italiano ma anche ad altri leader europei, dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen a Pedro Sanchez e Emmanuel Macron e agli altri leader del G7 per ''destinare dollari o dosi in aiuto a chi ne avesse bisogno nel mondo''.

''Se lavoriamo insieme possiamo mettere fine alla pandemia'', scrive ancora perche secondo la ex star della Disney, ''solo con il vaccino ovunque e per tutti'' si può vincere questa battaglia. Invita quindi tutti a scrivere ai capi di Stato. Il suo intervento ha scatenato un enorme dibattito sui social portando Selena Gomez in cima alle tendenze di oggi. (ANSA).