Torna Grey's Anatomy, l'attesa corre sul web

ROMA - Tornano dal 20 aprile, ogni martedì alle 21.50 su Fox (Sky, 112), i nuovi episodi della 17/a stagione di Grey's Anatomy, il medical drama più amato del piccolo schermo, creato da Shonda Rhimes, e l'attesa corre sui social.

Dopo le emozioni della prima parte della stagione, che ha proiettato i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e il 'ritorno' del compianto dottor Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey - apparso all'amata Meredith (Ellen Pompeo) mentre, incosciente, affronta la battaglia contro il virus e si trova immersa in una specie di sogno, su una spiaggia - nuovi colpi di scena attendono i protagonisti. Gli spoiler si moltiplicano sul web, ma intanto già martedì, nell'episodio speciale crossover con la serie 'Station 19', i fan di Grey's Anatomy dovranno dire addio al dottor Andrew DeLuca, interpretato dal 2015 dall'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, che viene accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante sessuale.

Intanto si prepara un altro clamoroso ritorno: George Clooney vestirà di nuovo i panni del dottor Doug Ross riunendosi al cast di ER - Medici in prima linea in un episodio speciale che andrà in onda il 22 aprile, per la Giornata della Terra. Lo speciale - ha annunciato qualche giorno fa il sito speciale Nme - vuole sensibilizzare il pubblico sull'attività della Waterkeeper Alliance, un'organizzazione che punta ad assicurare alle comunità di tutto il mondo l'accesso all'acqua dolce. Della reunion faranno parte anche Gloria Reuben (che interpretava il medico Jeanie Boulet), Julianna Margulies (l'infermiera Carol Hathaway, innamorata del dottor Ross) e ancora Noah Wyle, Laura Innes, Anthony Edwards, Alex Kingston e Goran Visnjic.