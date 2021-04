Netflix annuncia terza e quarta stagione per Bridgerton

Bridgerton avrà una terza e quarta stagione. Lo ha annunciato Netflix proprio mentre sono in corso le riprese per il secondo capitolo della serie basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese. "Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire" - ha detto Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix.

In linea con I romanzi la seconda stagione racconterà una nuova storia d'amore, quella della ricerca dell'anima gemella da parte di Lord Anthony Bridgerton. (ANSA).