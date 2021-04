Non solo Lol, aprile in tv tra comicità e show

Parola d'ordine disimpegno, rilassatezza, voglia di stare bene. In un momento difficile per tutti, dove fioccano solo bollettini quotidiani sulla curva della pandemia, notizie di cronaca nera, di attualità politica e internazionale e dati sull'andamento economico, è possibile prendersi una pausa almeno sul divano di casa, dove peraltro gli italiani sono confinati giocoforza. Sulla scia della rivelazione della comicità Lol, il programma su Amazon prime dove il meccanismo di gioco era riassumibile in: "Chi ride per primo perde" con arbitri e conduttori, la coppia Fedez e Mara Maionchi, il palinsesto tv di aprile è ricco di programmi leggeri: già partiti come "Un'ora sola vi vorrei" con Enrico Brignano il martedì' in prima serata su Rai2, il 12 la seconda puntata o pronti al decollo, da Carlo Conti che torna su Rai1 il 17 con Top 10 a Lundini su Rai2, da Pio e Amedeo in prime time su Canale 5 (dove continua l'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e il serale di Amici con De Filippi) a Ale & Franz in seconda serata su Rai2. Su Rai3 il grande ritorno di Luca Barbareschi con In barba a tutto in seconda, un programma controcorrente e curioso. Poi per chi vuole buttarla sull'esagerazione la nuova stagione di The real housewives di Napoli dal 9 aprile su Discovery Plus, per chi ha bimbi piccoli il programma perfetto è Supernanny, con la mitica Tata Lucia sul Nove. Tra le novità assolute su Rai2 dal 13 aprile in seconda serata: Fuori tema, con Ale e Franz che festeggiano i 25 anni di carriera. Il celebre duo si cimenterà in personaggi vecchi e nuovi osservando un'unica, grande regola: andare fuori tema, senza osservare alcun filo conduttore. Si giocherà dunque con i linguaggi, alternando sketch, fiction, simil - film e molto altro. Sarà insomma una grande festa. Il duo sarà affiancato anche da una live band e da molti ospiti musicali. Il primo è Michele Bravi. Con Felicissima sera, dal 16 aprile su Canale 5, Pio e Amedeo sbarcano in prima serata e nella prima delle quattro puntate ospitano Maria De Filippi. E Non è un caso si sono conquistati le simpatie del pubblico giovane grazie ad Amici (erano l'intermezzo del serale hanno creato qualche polemica facendo le congratulazioni a Stefano De Martino per la gravidanza della sua ex moglie Belen Rodriguez. "Ah, non aspetta un figlio da te? Ci siamo sbagliati..."). Il duo pugliese nelle puntate successive accoglierà in studio altri personaggi, a cominciare da Francesco De Gregori. Rai1 dal 17 aprile schiera di nuovo la corazzata pesante, torna Carlo Conti con il suo Top 10. Lo show torna infatti con una seconda stagione, confermando il meccanismo di gioco: due squadre di personaggi vip si sfidano a indovinare Top10 e classifiche musicali. Nuova però la location all'Auditorium del Foro Italico. Occhio alla diretta concorrenza, perché prosegue ogni sabato su Canale 5, il serale di Amici (l'ultima sarà sabato 15 maggio). Da lunedì' 19 aprile Luca Barbareschi torna in tv con In barba a tutto su Rai 3 l'attore e regista propone un modo sicuramente controcorrente di interpretare la televisione. Un programma che ha come parola d'ordine 'sense of humor'. Si basa soprattutto su interviste in cui l'attore si propone di raccontare in una maniera singolare al di fuori degli schemi gli ospiti che affollano lo studio. In Barba a tutto è fatto anche di tre differenti rubriche con monologhi, contributi video e soprattutto una grande presenza di musica. Una pezza di Lundini dal 20 aprile su Rai2: Valerio Lundini prima ha suscitato interesse in Battute, poi ha convinto tutti con Una pezza di Lundini e, già che c'era, ha fatto persino una incursione al Festival di Sanremo 2021, come cantante nella serata delle cover. Ora torna su con una nuova stagione dello show: le puntate sono 15 il martedì in seconda serata. Confermata anche la presenza di Emanuela Fanelli. Oscar 2021, il 25 aprile su Sky Cinema diretta live dell'evento. Per tutti è previsto lo speciale con Il meglio della cerimonia degli Oscar il 26 aprile alle 21.15. Per gli appassionati di film dal 17 al 30 aprile si accende il canale Sky Cinema Oscar per trasmettere film premiati in passato con l'ambita statuetta.