Kim Kardashian come Bezos e Musk, nel club dei miliardari

Kim Kardashian non ha nulla da invidiare a Jeff Bezos o Elon Musk, anche lei è ufficialmente nel club dei miliardari. Forbes ha pubblicato la sua lista annuale di paperoni mondiali e la reality star e imprenditrice con la sua linea di prodotti e show televisivi ha messo su un patrimonio superiore al miliardo di dollari.

Non è la prima volta che un membro del clan Kardashian-Jenner entra nella lista di Forbes. Due anni fa, non senza suscitare polemiche, la rivista aveva incoronato la sorella Kylie Jenner come la più giovane miliardaria self made. Era stato obiettato però che la top model non poteva considerarsi self made perché appartenente a famiglia ricca. Quest'anno Kylie Jenner è stata eliminata dalla lista visto che il suo attuale patrimonio è al di sotto di un miliardo.