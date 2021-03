Covid: chef Borghese guarito, libero di abbracciare le mie figlie

Dopo il contagio da coronavirus e l'isolamento il test negativo la guarigione per lo Chef Alessandro Borghese: "Libero di abbracciare le mie figlie! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere. Grazie per avermi rimesso in piedi. Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro grande affetto mi hanno dato un'incredibile speranza». Alessandro Borghese festeggia con un post su Instagram la guarigione dal Covid e lo fa pubblicando foto in cui abbraccia le sue figlie. E Un filmato dove ringrazia la moglie Wilma.

Sempre sui social aveva scelto di raccontare la malattia e i suoi giorni difficili. Ora invece Borghese racconta la sua gioia per essere guarito. Lo chef ringrazia poi i medici che lo hanno curato, e tutte le persone che gli hanno inviato dei messaggi.