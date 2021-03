Star Wars, The Bad Batch, nuovo trailer e key art

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Un trailer ricco di azione e di nuove e vecchie conoscenze (Saw Gerrera a Fennec Shand e Rex) con i cinque eccentrici membri della Clone Force 99 pronti ad affrontare sfide di ogni genere. In vista dell'uscita, il 4 maggio, di The Bad Batch, la nuova serie animata targata Lucasfilm che debutterà in esclusiva su Disney+, la Disney ha diffuso un altro assaggio della serie, che si presenta come spin off della Guerra dei cloni insieme alla key art.

Ambientata nel periodo immediatamente successivo alla proclamazione dell'Impero, The Bad Batch segue le avventure un gruppo di cinque cloni potenziati (introdotti per la prima volta ne La guerra dei cloni) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. I produttori esecutivi sono Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS). Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore. La serie debutterà il 4 maggio con una speciale premiere di 70 minuti, a cui seguiranno nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7 maggio.

(ANSA).