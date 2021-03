Raggi, 'Teatro Valle intitolato a Franca Valeri'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il Teatro Valle "è il più antico teatro di Roma", è "un pezzo di Roma importantissimo, ha più di 300 anni ma non li dimostra. Questo palco è stato calcato dai più importanti attori e autori italiani e quindi è necessario restituirlo alla città, che lo ha chiesto a gran voce in tanti modi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante le registrazione della puntata del "Maurizio Costanzo Show" in onda domani su Canale 5. Costanzo ha proposto che il teatro sia intitolato a Franca Valeri e la sindaca Raggi ha risposto: "E' una bellissima proposta, la accolgo con molto piacere".

"E' stato complicato fare la progettazione - ha aggiunto la prima cittadina - anche perché non si trovavano nemmeno le mappe degli impianti, abbiamo selezionato un gruppo di ingegneri ed architetti che si erano occupati della ristrutturazione di altri grandi teatri". (ANSA).