Shtisel torna su Netflix, ci sarà remake Usa

"Shtisel", la serie cult israeliana ambientata nel mondo degli ultraortodossi di Gerualemme, avra' un remake a stelle e strisce firmato dalla creatrice di "Dexter" e "Insatiable" Lauren Gussis e diretto da Kenneth Lonergan, il premio Oscar per "Manchester by the Sea". "Sara' una storia moderna alla Romeo e Giulietta su una diciottenne ultra-progressista sul punto di acquistare la sua liberta' personale e il giovane ultraortodosso da cui e' potentemente attratta: cosi' potentemente che si sente pronta a scardinare la sua vita pur di stare con lui", hanno fatto sapere gli studi Cbs che produrranno la serie assieme a Fremantle. Lonergan era al top dei desideri di Cbs, ma gli studi non ci speravano, visto che il regista dirige di solito soggetti di cui e' anche sceneggiatore. Ma la storia del nuovo "Shtisel" ha fatto scoccare una scintilla: dopo lunghe conversazioni con la Gussis e con molti rabbini, il premio Oscar e' salito a bordo per quello che sara' il suo primo progetto televisivo. A meta' tra dramma e commedia, la serie originale "Shtisel" e' tornata lo scorso fine settimana per la terza stagione su Netflix. Creata e diretta da Ori Elon e prodotta da Dikla Barkai per il canale yes Oh, la saga di una famiglia Haredi del quartiere di Geula a Gerusalemme ha risuonato ben oltre i confini di Israele dopo esser stata adottata nel 2018 dal colosso dello streaming: un destino analogo a quello della canadese "Schitt's Creek" che ha fatto man bassa di premi agli ultimi Emmy e ai Golden Globe. La terza stagione prende il via sei anni dopo le prime due.

Girare le nove nuove puntate non e' stato facile, non solo a causa del Covid ma anche per le complicazioni di riunire un cast che, grazie al successo degli episodi precedenti, e' andato ciascuno per la sua strada: "Tutti volevano partecipare alla terza stagione, ma e' stato difficile riportarli sul set con lo stesso tipo di salario", ha spiegato Dikla Barkai al Times of Israel: "E' una serie modesta e una modesta produzione, con il tipico budget israeliano mentre gli attori sono ora molto piu' noti con diverse aspettative e un diverso mercato".

Nel cast di "Shtisel", che include anche Dov Glickman (il patriarca Shumel) e Michael Aloni (il figlio sognatore Akiva), c'e' ad esempio Shira Haas, la sposa bambina Rumachi, diventata tra seconda e terza stagione la applaudita protagonista della miniserie di Netflix "Unorthodox", un ruolo per il quale ha ricevuto nomination agli Emmy e ai Golden Globe.