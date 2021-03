Ventura, ecco Game of Games, ho bisogno di sfide

Il debutto di "Game of Games - Gioco loco" mercoledì 31 marzo in prima serata su Rai2 all'insegna del divertimento, oggi che il bisogno di leggerezza è più sentito. Dopo il successo negli Stati Uniti, arriva in Italia un format innovativo. Un game show con prove spettacolari, condotto da Simona Ventura in una cornice di musiche e atmosfere Anni '90, in cui concorrenti vip aiutano persone comuni a vincere il montepremi in palio.

Game of Games è un format ideato e condotto negli USA da Ellen DeGeneres (ha inviato un video di auguri e complimenti a Simona che ha mandato anche nel corso della propria trasmissione negli Usa), e unisce la forma di spettacolo con Vip con i più classici giochi a premi. La formula è quella da villaggio vacanze e nella versione italiana sarà immersa in un ambiente cucito addosso a Simona Ventura. La produzione è realizzata da Blu Yazmine. L'ironia di Supersimo, l'energia e la gestualità che hanno saputo creare un modello di conduzione saranno la chiave per rendere il format più vicino. "Ho vinto - racconta la stessa conduttrice - perché ho sempre scelto la strada più difficile.

Era più facile fare contenitori più sicuri. Ho sempre creduto nelle cose nuove. Non ho nessun rimpianto né rimorso, nella carriera e nel privato. Il passato per me è passato. Non sono mai tornata indietro. Qui mi sono ritrovata libertà e fiducia di cui sentivo il bisogno, per questo dico che qui la conduzione conta. In questi anni la tv è andata nella direzione di conduzioni a compartimenti stagni. Ma tutto ciò che ho fatto fino ad oggi è servito per essere qui. Avere avuto il covid mi ha insegnato che le polemiche sono molto poco importanti, vivo e lascio vivere".

Il direttore di Rai2 Lodovico Di Meo dice che "la rete punta molto sul programma, con la voglia di portare un po' di leggerezza". Ilaria Dallatana, l'ex direttrice di Rai2 ceo di Blu Yazmine: "è vero che negli USA molto del successo del fomat è legato alla presenza di Ellen DeGeneres quindi quando Di Meo ha puntato su Simona è come se si fosse chiuso un cerchio.

Scenografia imponente realizzati in uno studio portoghese messo a disposizione dallo studio Warner per più paesi, così il costo era ripartito su tutti senza dover spendere per realizzare i giochi impegnativi. Abbiamo girato a dicembre nella massima sicurezza. In un momento come la comunità audiovisiva europea si aiuta".

Per Ventura: "Un programma che mi ha divertito molto, ho avuto la possibilità di poter spaziare, creare e tornare a fare la conduttrice come ho sempre fatto. Le battute le presentazione dei giochi sono molto mie. Negli altri paesi europei era fatto solo con le persone comuni ma io mi trovo più a mio agio a giocare anche con i vip che sono al servizio delle persone comuni che combattono per arrivare al gioco finale e si fanno aiutare d loro. La conduzione in questo programma conta tanto questo mi ha dato molto entusiasmo. Spero sia il mio progetto negli anni futuri".

Ventura rivendica tutte le sue scelte professionali dal aver condotto Sanremo, a Quelli che il calcio a X Factor a Le Iene, a Mediaset con Maria de Filippi che mi ha aiutata moltissimo" fatte perché tutte utili. Tutto serva ad alimentare la mia curiosità. Da un due anni sono tornata in Rai e mi fa piacere che Di Meo mi abbia messo nei nuovi format." Non avrebbe voglia di un lavoro sicuro invece di sperimentare? "Ho bisogno di essere sempre sollecitata dal rischio, col sicuro mi spengo. Penso che la tv d'evasione di intrattenimento puro sia utile sempre e ancora di più in questo periodo. Aver avuto il Covid mi ha insegnato anche a lasciar correre le polemiche." Su Pasticci In famiglia risponde di Meo "un programma in via di progetto che stiamo tentando di portare a dama, in un contesto molto complicato. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro". E ancora su futuro di The Voice? Ancora Di Me:"Non lo so, è un programma molto costoso. Adesso non ho una risposta".

Tra gli ospiti della prima puntata anche Lamborghini, Rocca e Rosolino. risponde Simona Ventura: "Abbiamo registrato a dicembre, immagino che per l'Isola siano stati scelti dopo". E a tale proposito Supersimo spende una parola tutti bravissimi a cominciare da "Ilary Blasi fare un reality oggi in diretta è molto difficile. Oggi funzionano tutte le cose registrate, soprattutto per il ritmo. Detto questo, personalmente non tornerei mai più all'Isola dei famosi". Su Ellen DeGeneres: "È un punto di riferimento per gli americani tutti, magari io fossi come lei. Mi sono ispirata a lei, ma ci ho messo me stessa".