Covid: casi di positività, salta Crozza sul Nove

Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all'interno della redazione del programma, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso, si legge in una nota, in via precauzionale di sospendere la puntata di Fratelli di Crozza, prevista per venerdì 26 marzo sul Nove. Al posto dell'appuntamento live verrà trasmessa una replica dello show. Il programma tornerà live dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale. (ANSA).