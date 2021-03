Kamala Harris, su Nickelodeon, al Kids' Choice Awards

La vicepresidente Kamala Harris terrà un discorso speciale durante i Kids' Choice Awards di Nickelodeon che andranno in onda questa sera in America, mentre in Italia saranno trasmessi venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605. La vicepresidente, che sarà introdotta dall'attrice Jennifer Garner, apparirà all'interno della presentazione sul cambiamento generazionale che riconosce la forza e il coraggio dei bambini per creare un mondo migliore per le generazioni future.

"La vicepresidente Kamala Harris è una pioniera e un modello per tutti noi, soprattutto per i bambini di oggi, che possono trovare ispirazione nella storia del suo percorso e nelle barriere che ha infranto dall'infanzia ad oggi", ha affermato Marva Smalls, ViacomCBS Global Responsabile dell'inclusione e Vicepresidente esecutivo, Affari pubblici, Intrattenimento per bambini e famiglie. "Nickelodeon è orgoglioso di conferire il premio per il cambiamento generazionale di quest'anno ai bambini di tutto il mondo e siamo onorati che il vicepresidente abbia ulteriormente valorizzato il coraggio e la vitalità di tutti loro".

"Generation Change" è l'iniziativa prosociale di ViacomCBS che collega gli "opinion leader" e gli innovatori di oggi con le voci dei giovani, per ispirarli al cambiamento positivo attraverso l'impegno civico. Negli ultimi anni, "Generation Change" ha riconosciuto l'impegno ad alcuni dei più noti volti di pensiero e influencer del nostro tempo, tra cui l'atleta LeBron James per il suo lavoro filantropico con la rivoluzionaria "I Promise School" e il co-capitano della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti e la due volte campionessa della Coppa del Mondo Megan Rapinoe per la sua passione nel creare cambiamenti positivi, costruire movimenti sociali e rendere lo sport e il mondo un campo di gioco più equo quando si tratta di genere, razza e diritti LGBTQ +. (ANSA).