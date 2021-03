Tv: Delusione fan Grey's Anatomy, addio al dr DeLuca

La 17/a stagione di Grey's Anatomy lascia i fan con l'amaro in bocca. Sono costretti infatti a dire addio al dr Andrew DeLuca, interpretato dal 2015 dall'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti. Il personaggio viene accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante sessuale durante un episodio crossover con Station 19 (secondo spin-off di Grey's Anatomy). All'inizio sembra che ce la faccia poi invece muore in sala operatoria dopo aver detto addio a Meredith (Ellen Pompeo) la quale è catapultata in una sequenza da sogno dopo una diagnosi di Covid-19.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere e ha usato I social media per esprimere il proprio disappunto. "Non potete uccidere DeLuca, che c..." - si legge in uno dei commenti.

"Nooooooo - si legge in un altro - è sbagliato, DeLuca non può morire". I post mostrano tutti foto di persone in lacrime o arrabbiate. (ANSA).