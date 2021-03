Ti spedisco in convento, parte il docu-reality su Discovery

Ragazze giovani ed estroverse, ignare della prova che si apprestano a vivere, sono convinte di partecipare a un altro tipo di avventura più incline ai loro standard di vita, si ritroveranno invece di fronte alle porte di un vero convento. T spedisco in convento", il docu-reality, prodotto da Fremantle, adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders, arriva su Discovery+ dal 12 marzo. Il format è in quattro puntate. Le protagoniste di questo esperimento sono cinque ventenni social addicted: Emilia per tutti Emy, ribelle, seducente, vive senza freni e inibizioni; Valentina, studentessa universitaria esigente e snob; Sofia, influencer globetrotter, modella e amante del lusso sfrenato; Stefania, diretta e aggressiva non ha ancora piani per il futuro, e infine Wendy, l'eterna adolescente dall'animo introverso, vive più sui social che nella vita reale. Ad accogliere e guidare queste cinque ragazze in un percorso umano e spirituale saranno cinque religiose della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù nel Convento la Culla di Sorrento.

La Congregazione fondata nel 1672 per aiutare le ragazze in difficoltà, oggi dopo quattro secoli riapre le sue porte per un questo inedito sperimento sociale. Le suore protagoniste di questa insolita missione sono: Suor Daniela, Madre Generale della Congregazione, ironica e autorevole, basta un suo sguardo per rimettere in riga chi disobbedisce; l'inflessibile Madre Superiora Suor Monica, che detterà regole e compiti della convivenza; Suor Felicita, timida e riservata, è la nonna del convento con un cuore grande; Suor Analia, che con i suoi 28 anni e la sua allegria contagiosa porta buonumore e armonia tra le consorelle; e Suor Arleide, dolce e paziente, insegnerà alle ragazze l'amore per l'orto e il giardino, una delle attività centrali del convento. Le ragazze da sempre abituate a vivere senza regole dovranno fare i conti con la "nuova vita" comunitaria scandita da regole orari e doveri da rispettare: sveglia all'alba, messa, preghiere, attività di carità e rispetto del silenzio dalle 22. Le ragazze, inoltre, dovranno consegnare il cellulare Riuscirà l'amore e la pazienza delle suore a fare breccia nei cuori delle ragazze? (ANSA).