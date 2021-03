Isola dei famosi, Tommaso Zorzi nuovo opinionista

Il vincitore di Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi: Zorzi va a completare la squadra di commentatori di cui fanno parte già Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Lo annuncia Mediaset in una nota.

Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all'Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it. Con il coinvolgimento nel team dell'Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset. (ANSA).