Non solo cinema, con Nexo+ tutta la cultura da arte a musica

Non solo cinema ma un mondo di cultura, dall'arte alla letteratura, dalla musica persino alla scienza, un pozzo di sapere per spettatori curiosi, per target specifici, per pubblici in cerca di altro: da Nexo Digital nasce Nexo+, una piattaforma on demand innovativa che vuole distinguersi dall'esistente, fortemente caratterizzata da un taglio culturale, da produzioni proprie e da un vero e proprio palinsesto curato da una redazione apposita che sarà in collegamento con gli abbonati.

Nexo+ più luogo d'incontro, di condivisione che fruizione passiva e questo è il cuore del progetto, come hanno sottolineato oggi l'AD di Nexo Digital Franco di Sarro e il direttore Guido Casali.

La piattaforma è organizzata: 9 'mondi', 40 playlist verticali rinnovate costantemente e ideate per approfondire le proprie passioni (anche con link a bibliografie e podcast) e 4 canali 'costellazioni' in collaborazione con editori, produttori, scuole di scrittura, festival: si parte con Elisabetta Sgarbi, Far East Film Festival, Feltrinelli Real Cinema e Scuola Holden di Alessandro Baricco.

I nove mondi, con documentari, programmi, produzioni originali, film senza steccati di sorta, sono al momento La Grande Arte, Cinema, musica classica, biografie, musica, storia, danza, Current (i temi di oggi dalla sostenibilità ai diritti civili) e performance. Arriveranno poi tra gli altri il fashion, lo sport, il design, la fotografia. "L'idea è di un on demand con abbonamento che vuole essere diverso da tutto quello che è in circolazione - dice all'ANSA Casali - un palinsesto generalista della cultura per un tempo di qualità non passivo. Puntiamo ad un patto di fiducia con il pubblico: vogliamo essere stimolanti del bisogno culturale, complementari a teatri, cinema, sale concerti e musei quando potremo tornarci di nuovo. Non c'è in Nexo+ la fruizione dettata dall'algoritmo ma vogliamo che lo spettatore, fidandosi del nostro palinsesto, ci scelga per passione, curiosità, conoscenza, approfondimento". Qualche esempio: la serie su Black Lives Matter, i concerti di Salisburgo 2020, lo spettacolo di Baricco su Beethoven, Note di viaggio, il film su Guccini, Vaccini lezioni di scienza con Elisabetta Sgarbi.