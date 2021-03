8 marzo: Netflix, 5 mln dollari destinati alle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna Netflix racconta e celebra le donne dietro e davanti la macchina da presa dei più grandi show internazionali ed italiani del servizio di intrattenimento.

Netflix in questa occasione e attraverso le parole di Bela Bajaria, donna indiana cresciuta negli Stati Uniti oggi Vice President of Global TV, annuncia che i primi 5 milioni di dollari del Fondo Netflix per la creatività inclusiva (20 milioni di dollari annuali nella creazione di opportunità più inclusive dietro la macchina da presa) del 2021 saranno destinati a programmi volti a identificare donne di talento emergenti in tutto il mondo, fornire loro il training necessario e trovare posti di lavoro per loro. Tutto ciò avverrà in collaborazione con terze parti e tramite programmi Netflix ad hoc per supportare una vasta gamma di iniziative, dai workshop per insegnare ad aspiranti autrici e produttrici a presentare la propria visione creativa fino a fornire opportunità di shadowing nell'ambito di produzioni che consentono alle donne di acquisire inestimabili esperienze dirette per poter avere una vera e propria voce in capitolo. Maggiori info qui. (link blogpost).