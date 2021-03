Grande Fratello Vip, stasera la finale

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - In prima serata su Canale 5 la finale di "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, questa sera. Ad affiancarlo i due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai "vipponi". Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore.

La finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi; il vincitore si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro.

Una serata che inizia da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di "Grande Fratello Vip".

La modella brasiliana Dayane Mello, eletta finalista del Grande Fratello Vip 2021 ormai più di un mese fa, è stata tra le principali protagoniste dell'edizione per via degli scontri che ha avuto con gli altri concorrenti (da Francesco Oppini a Stefania Orlando) e per il suo intenso rapporto di amore/amicizia con Rosalinda Cannavò, che si è fortemente incrinato nel corso delle ultime settimane (per motivi mai chiariti del tutto). Sul suo conto il pubblico è diviso in due fazioni - c'è chi la ama e chi la odia - ma tutti si sono stretti a lei in occasione della drammatica scomparsa di suo fratello Lucas in Brasile. Zorzi, a detta dei suoi fan (che gli hanno persino dedicato su Twitter l'hashtag #tzvip), è il vincitore morale di questa edizione del Grande Fratello Vip: ne esce personaggio televisivo a tutto tondo. È stato più volte tentato di abbandonare la Casa. (ANSA).